Отрывки из стихотворений, где о говорится о плавлении.

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Аль ФернисВарят здесь простой мелалл Выливают, как деталь, Этот странный стали вар, Лил поэт и сталевар.. Прикрывается рукой Он от огненного жара, И течёт металл рекой По команде сталевара! сОЛНЦЕВ в.