Отрывки из стихотворений, где о говорится о плавлении.
Физика
Отрывки из стихотворений, где о говорится о плавлении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аль ФернисВарят здесь простой мелалл Выливают, как деталь, Этот странный стали вар, Лил поэт и сталевар.. Прикрывается рукой Он от огненного жара, И течёт металл рекой По команде сталевара! сОЛНЦЕВ в.
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