Каждая новая часть текста начинается с красной строки?
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Каждая новая часть текста начинается с красной строки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно да.У текста есть тема, а у каждого абзаца-микротема.Нельзя делить текст на абзацы просто так.Мысль каждой части текста должна быть завершенной. например: я пошел гулять.с васей, петей.мы с ними друзья.поэтому гуляем вместе. гулял хорошо.и это только с васей и петей так. здесь текст поделен неправильно.Лучше было сделать один абзац из этих двоих.
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