Рассказ о том как я увидел инопланетянина

Гость: Гость:

В тот чарующий для меня день я была дома.Вроде бы день,как день.Я читаю любимые книги на балконе.Кругом тишина.И вдруг надо мной летит какой то странный предмет.Я подумала,что это падающая звезда.Но какие звёзды днём?!Я решила туда отправиться.Хорошо,что эта "звезда" упала недалеко.Я быстро прибыла на то самое место.На земле большой ,большой след.А по середине что-то похожее на НЛО.Внезапно дверь открылась.Я спряталась в кусты.Из НЛО вышло какое-то странное создание.Кожа светло-голубого цвета,на голове две пружинки,глазки-бусинки,одет в светлую рубашку и драные штаны.Оно надвигалось на меня.Я очень испугалась и поплотнее прижалась к кусту.И вот оно было уже на пол метра от меня.Я вспрыгнула.Оно меня увидело и сказало: -Приветствую землянин! -Зззздравствууй!-заикавшись сказала я-что ты или кто ты? -Меня зовут Ломс.Я с другой планеты.Мне очень нужна ваша помощь! -Помогу чем смогу. -У вас не найдётся топлива для НЛО? -Есть конечно,я сейчас принесу.А зачем тебе? -Я летел к другу но топливо закончилось и я упал. Я принесла топливо.Он так быстро улетел.Но обещал,что будет приезжать каждую неделю.И я жду его снова в гости.Вот так энопланетянин стал моим другом!