.ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ КАКИМ ЧЛЕНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ДВЕСТ?? ШЕСТЬДЕСЯТ ТОНН. ТО БЫЛ "СЕКРЕТ",КУПЛЕННЫЙ ГРЭССИ;ТРЕХМАЧТОВЫЙ ГАЛИОТ В ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ТОНН.
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.ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ КАКИМ ЧЛЕНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ДВЕСТ?? ШЕСТЬДЕСЯТ ТОНН. ТО БЫЛ "СЕКРЕТ",КУПЛЕННЫЙ ГРЭССИ;ТРЕХМАЧТОВЫЙ ГАЛИОТ В ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ТОНН.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галиот (какой?) в двести шестьдесят тонн, т. е. галиот (какой?) двухсотшестидесятитонный. На вопрос какой? в предложении отвечает определение. В данном случае это несогласованное определение.
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