Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1г свинца началь??ая t 27C

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Q = Q₁+Q₂ Q₁ = cm(tпл - tнач) - количество теплоты, необходимое для нагревания свинца до температуры плавления (tпл = 327 ⁰С) Q₂ = λm - количество теплоты, необходимое для плавления свинца Q₁ = 140 Дж/кг·⁰С·1·10⁻³ кг·300⁰С = 42Дж Q₂ = 2,5·10⁴ Дж/кг·1·10⁻³ кг = 25 Дж Q = 67 Дж.