Информационный процесс состоит из следующих элементов: Выберите один ответ: ис??очник информации, система передачи и обработки данных, адресат информации данные, система передачи и обработки данных, знания данные, информаци...
Информатика
Информационный процесс состоит из следующих элементов: Выберите один ответ: ис??очник информации, система передачи и обработки данных, адресат информации данные, система передачи и обработки данных, знания данные, информация, знания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я может не права, но мне кажется, что источник информации
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Старая мельница может смолоть 540 килограмм пшеницы за час сколько пшеницы она мож??т смолоть за 4 часа помогите
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