Информационный процесс состоит из следующих элементов: Выберите один ответ: ис??очник информации, система передачи и обработки данных, адресат информации данные, система передачи и обработки данных, знания данные, информаци...

Информатика
Информационный процесс состоит из следующих элементов: Выберите один ответ: ис??очник информации, система передачи и обработки данных, адресат информации данные, система передачи и обработки данных, знания данные, информация, знания
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Я может не права, но мне кажется, что источник информации
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