20 БАЛЛОВ Сочинить сказку об уравнениях,придумать небольшой рассказ на тему "Жил-был угол..............."

Гость: Гость:

Жило - было давным - давно уравнение. Сложное - пресложное , такое , что не разгадать . Думали все ученики над ним , но никто не мог решить .И досталось оно одному мальчику в домашнем задании. Все задание решил, а уравнение не решается . И так , и сяк, ну никак... Когда мальчик лег спать, уравнение вышло погулять, встретило цифру два и сказало: --Привет , двойка! Ну , как у тебя дела ? --Да никто меня не любит - ни ученики , ни их родители. --Не знаю почему... - ответила двойка и поникла. --А меня никто не может решить!- похвасталось уравнение. --А почему?- спросила цифра. --Да потому, что Сидоров - мальчик, который меня решает - дурак! --Он не может со мной покончить и не может найти для меня ответ, не может меня уравнять! --Двойка, а где ты живешь ? --Я живу тоже у Сидорова. - ответила двойка. --Слушай, двойка, давай дружить и не тужить. --Давай надоедать Сидорову! --А как ? --Да так! Я не буду уравниваться, а ты всегда лезь в его дневник и тетрадь! --И не отчаивайся, покажи , что ты сильнее какого- то мальчишки! --Да, правильно, мы станем непобедимой парой - `Двойка и уравнение' т. е . я хотела сказать - `Уравнение и двойка' . --Да! Да! Мы будем могучими и сильными и будем смеяться над этим дураком и остолопом , Сидоровым , который только гуляет и не может один раз сесть и решить меня , чтобы ему перестали ставить тебя , двойка ! Сидоров Леня очень любил гулять. Но мама часто ругала его , за то , что он не может решить уравнение, и из-за этого учительница ставит ему за домашнее задание двойку. Однажды мама запретила Лене гулять 10 дней после всех двоек , которые она видела у него в дневнике и тетради . Леня много дней не гулял и сидел дома . Друзья заходили к нему, но мама говорила им , что Леня не пойдет гулять, пока не решит уравнение и не исправит двойку . На десятый день Леня Сидоров заплакал и со злости сел и решил уравнение! Он долго его уравнивал и наконец - то уравнял!!! Мама похвалила сына и разрешила пойти погулять . Когда Леня ушел , уравнение заплакало... --О , нет , двойка, ты слышишь? Мы перестали быть непобедимой парой! Сидоров решил меня! --Ой, что же делать? Завтра его похвалят и вместо тебя двойка ему поставят пятерку! --Хнык - хнык!-зарыдали двойка с уравнением... И тогда уже на учительском столе двойка и уравнение спохватились, что не оценили ума Лени. Лидия Ивановна поставила Сидорову 5 , и вечером мама отвела Леню в кафе - мороженое, где они вдоволь поели сладкого! Можно сократить, а то много. Это было давно. В некотором царстве, в некотором государстве. Жил – был развёрнутый угол. И было у него много сыновей: острые, тупые, прямоугольные углы. Решили сыновья построить треугольник: встали, вместе два острых угла и получился треугольник. Решили продолжить свой эксперимент – встали, рядом один острый угол и прямоугольный угол и смотрят, опять получился треугольник. Экспериментируют, углы радуются, веселятся. Смотрят, а тупые углы почему - то грустят. Ни как не могут два тупоугольных угла построить треугольник. Не получается встать у них вместе. Также не получается треугольник у тупоугольного угла и прямоугольного. Вот тут – то и задумался развёрнутый угол. В чём же дело? Никак не идёт на ум решение этой задачи. Долго думал развёрнутый угол, но тут он вспомнил своего учителя математики. «Знаю!» - закричал развёрнутый угол. Все очень удивились, что мог вспомнить развёрнутый угол. Если угол меньше 90 градусов, то он острый. Если равен 90 градусов, то он прямой. И поэтому из тупоугольных углов и прямоугольных нельзя построить треугольник. Запомнив это правило, стали углы жить – поживать да добра наживать.