20 БАЛЛОВ Сочинить сказку об уравнениях,придумать небольшой рассказ на тему "Жил-был угол..............."

Математика
20 БАЛЛОВ Сочинить сказку об уравнениях,придумать небольшой рассказ на тему "Жил-был угол..............."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жило - было давным - давно уравнение. Сложное - пресложное , такое , что не разгадать . Думали все ученики над ним , но никто не мог   решить .И досталось оно одному мальчику в домашнем задании. Все задание решил, а уравнение не решается . И так , и сяк, ну никак...   Когда мальчик лег спать, уравнение вышло погулять, встретило цифру два и сказало:   --Привет , двойка! Ну , как у тебя дела ?   --Да никто меня не любит - ни ученики , ни их родители.   --Не знаю почему... - ответила двойка и поникла.   --А меня никто не может решить!- похвасталось уравнение.   --А почему?- спросила цифра.   --Да потому, что Сидоров - мальчик, который меня решает - дурак!   --Он не может со мной покончить и не может найти для меня ответ, не может меня уравнять!   --Двойка, а где ты живешь ?   --Я живу тоже у Сидорова. - ответила двойка.   --Слушай, двойка, давай дружить и не тужить.   --Давай надоедать Сидорову!   --А как ?   --Да так! Я не буду уравниваться, а ты всегда лезь в его дневник и тетрадь!   --И не отчаивайся, покажи , что ты сильнее какого- то мальчишки!   --Да, правильно, мы станем непобедимой парой - `Двойка и уравнение' т. е . я хотела сказать - `Уравнение и двойка' .   --Да! Да! Мы будем могучими и сильными и будем смеяться над этим дураком и остолопом , Сидоровым , который только гуляет и не может один раз сесть и решить меня , чтобы ему перестали ставить тебя , двойка !     Сидоров Леня очень любил гулять. Но мама часто ругала его , за то , что он не может решить уравнение, и из-за этого учительница ставит ему за домашнее задание двойку.   Однажды мама запретила Лене гулять 10 дней после всех двоек , которые она видела у него в дневнике и тетради . Леня много дней не гулял и сидел дома . Друзья заходили к нему, но мама говорила им , что Леня не пойдет гулять, пока не решит уравнение и не исправит двойку .   На десятый день Леня Сидоров заплакал и со злости сел и решил уравнение! Он долго его уравнивал и наконец - то уравнял!!!   Мама похвалила сына и разрешила пойти погулять .   Когда Леня ушел , уравнение заплакало...   --О , нет , двойка, ты слышишь? Мы перестали быть непобедимой парой!   Сидоров решил меня!   --Ой, что же делать? Завтра его похвалят и вместо тебя двойка ему поставят пятерку!   --Хнык - хнык!-зарыдали двойка с уравнением...   И тогда уже на учительском столе двойка и уравнение спохватились, что не оценили ума Лени.   Лидия Ивановна поставила Сидорову 5 , и вечером мама отвела Леню в кафе - мороженое, где они вдоволь поели сладкого!  Можно сократить, а то много. Это было давно.  В некотором царстве, в некотором государстве.  Жил – был развёрнутый угол. И было у него много сыновей: острые, тупые, прямоугольные углы.  Решили сыновья построить треугольник: встали, вместе два острых угла и получился треугольник.  Решили продолжить свой эксперимент – встали, рядом один острый угол и прямоугольный угол и смотрят,  опять получился треугольник. Экспериментируют, углы радуются, веселятся. Смотрят, а тупые углы почему - то грустят.  Ни как не могут два тупоугольных угла построить треугольник. Не получается встать у них вместе.  Также не получается треугольник у тупоугольного угла и прямоугольного. Вот тут – то и задумался развёрнутый угол.  В чём же дело?  Никак не идёт на ум решение этой задачи. Долго думал развёрнутый угол, но тут он вспомнил своего учителя математики.  «Знаю!» - закричал развёрнутый угол. Все очень удивились, что мог вспомнить развёрнутый угол.  Если угол меньше 90 градусов, то он острый.  Если равен 90 градусов, то он прямой.  И поэтому из тупоугольных углов и прямоугольных нельзя построить треугольник.  Запомнив это правило, стали углы жить – поживать да добра наживать. 
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