Правильно ли я определила однородные члены предложений?
Русский язык
Правильно ли я определила однородные члены предложений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,но только ещё глагол "ВИЖУ" двумя чертами подчеркни
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