Правильно ли я определила однородные члены предложений?

Русский язык
Правильно ли я определила однородные члены предложений?
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Гость:
Да,но только ещё глагол "ВИЖУ" двумя чертами подчеркни
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