Построй прчмоугольник длиной 7 см и шириной 5см. найдиего периметр.
Математика
Построй прчмоугольник длиной 7 см и шириной 5см. найдиего периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=24см. 7умножить2=14 5умножить2=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
130=2*5*13 теңдігін пайдаланып, 1,2,5,10,13,24,26,31,65 салдарынан 130-дың бөлгіштерін теріп жазыңдар срочно , дам 25 балла
Математика
Волчонок был заполнен медом на 7:9. Винни Пух съел за ужином 5:9 бочонка меда.Какая часть бочонка осталась заполнена медом?
Русский язык