Найдите неизвестный множитель: 15x=90. 14x+x=75. 13x-x=60
Математика
Найдите неизвестный множитель: 15x=90. 14x+x=75. 13x-x=60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15x=90 х=90:15 х=4 14x+x=75 15х=75 х=75:15 х=5 13x-x=60 12х=60 х=60:12 х=5
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