Доказать, что в равнобедренном треугольнике с углом 20° при вершине боковая сторона больше удвоенного основания.

Математика

Доказать, что в равнобедренном треугольнике с углом 20° при вершине боковая сторона больше удвоенного основания.

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