Доказать, что в равнобедренном треугольнике с углом 20° при вершине боковая сторона больше удвоенного основания.

Математика
Доказать, что в равнобедренном треугольнике с углом 20° при вершине боковая сторона больше удвоенного основания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Δ АВС - равнобедренный ∠ В=20° _________________ Доказать: ВC>AC ∠A=∠C=(180-20):2=80° По теореме синусов: АС/sin B= BC/sin A AC/sin 20°=BC/sin 80° BC=AC*sin80/sin20=АС*0,9848/0,3420 ВС=АС*2,88 ⇒ ВС>2AC
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