Составте пожалуйста Рассказ про Висячие сады Семирамиды*

Гость: Гость:

Существование одного из чудес света – Висячих садов Семирамиды, многие учёные подвергают сомнению и утверждают, что это не более, чем плод воображения древнего летописца, идею которого подхватили его коллеги и начали старательно переписывать из летописи в летопись. Аргументируют своё утверждение они тем, что наиболее тщательно описывают сады Семирамиды как раз те, кто их в глаза не видел, в то время как историки, побывавшие в древнем Вавилоне, о возведённом там чуде умалчивают.