Составте пожалуйста Рассказ про Висячие сады Семирамиды*
История
Составте пожалуйста Рассказ про Висячие сады Семирамиды*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существование одного из чудес света – Висячих садов Семирамиды, многие учёные подвергают сомнению и утверждают, что это не более, чем плод воображения древнего летописца, идею которого подхватили его коллеги и начали старательно переписывать из летописи в летопись. Аргументируют своё утверждение они тем, что наиболее тщательно описывают сады Семирамиды как раз те, кто их в глаза не видел, в то время как историки, побывавшие в древнем Вавилоне, о возведённом там чуде умалчивают.
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