Как измениться цифра в разряде сотен числа 4570 если само число было умноженное на 100
Математика
Как измениться цифра в разряде сотен числа 4570 если само число было умноженное на 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если число стало новым, то число равно 4570*100=457000. Тут в разряде сотен теперь цифра ноль. Значит, цифра уменьшилось на 5 .5-0=0
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