Поговорка с антитезой

Литература
Поговорка с антитезой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ум нажить - не город городить. Слово не совет, а сила не брань. Уста медоточивые, а сердце смолой кипит. Медовый язык, да каменное сердце . Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая. Чужбина - калина, Родина - малина .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
13. Самой общей характеристикой человека является термин: А. индивид Б. гражданин В. индивидуальность Г. личность 14. Фаза становления ли...
Ответить
Литература
Изложение на тему трагедия гамлета
Ответить
Математика
Сколько весит борец сумо
Ответить
Русский язык
Выпишите из толковава словаря 3 4 заимствованных слова на тему искуство и состате ?? ними сложные предложения из каких языков заимствован эти слова
Ответить
Математика
На школьной площадки в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играла в волейбол?
Ответить