Поговорка с антитезой

Гость: Гость:

Ум нажить - не город городить. Слово не совет, а сила не брань. Уста медоточивые, а сердце смолой кипит. Медовый язык, да каменное сердце . Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая. Чужбина - калина, Родина - малина .