Поговорка с антитезой
Литература
Поговорка с антитезой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ум нажить - не город городить. Слово не совет, а сила не брань. Уста медоточивые, а сердце смолой кипит. Медовый язык, да каменное сердце . Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая. Чужбина - калина, Родина - малина .
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