13. Самой общей характеристикой человека является термин: А. индивид Б. гражданин В. индивидуальность Г. личность 14. Фаза становления личности, когда человек ищет средства и способы для обозначения своей индивидуальности:...

Обществознание

13. Самой общей характеристикой человека является термин: А. индивид Б. гражданин В. индивидуальность Г. личность 14. Фаза становления личности, когда человек ищет средства и способы для обозначения своей индивидуальности: А. адаптация Б. индивидуализация В. интеграция Г. дезинтеграция 15. Верны ли суждения о социализации: 1. К агентам первичной социализации относят формальное окружение человека; 2. Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни? А. верно только 1 Б. верно только 2 В. оба суждения верны Г. оба суждения неверны 16. Верны ли суждения о реформе: 1. Реформа — это попытка законсервировать сложившийся в обществе порядок вещей; 2. Чаще всего реформы проводят верхи общества? А. верно только 1 Б. верно только 2 В. оба суждения верны Г. оба суждения неверны 17. Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации – это: А. идентификация Б. персонализация В. глобализация Г. монополизация 18. Соотнесите, что относится к реформам, а что относится к революциям. 1. Революция 2. Реформа А. Приватизация жилья, законодательно разрешённая в России. Б. События 1917 года в России, повлекшие за собой изменения политического строя (монархия - республика), ликвидация буржуазии, уничтожение частной собственности. В. Юридическая отмена крепостного права в 1861 г. в России. Г. Гражданская война в Англии в XVII веке 19. Соотнесите понятия и определения. 1. Личность 2. Классы 3. Общество 4. Реформа А. система совместной деятельности и взаимоотношений между людьми, обусловленных потребностями производства и воспроизводства жизни и регулируемых обычаями, нормами и ценностями. Б. человек как социальное существо с присущими ему чертами и отношениями, проявляющимися во взаимодействии с людьми, обществом, государством. В. усовершенствование в определённой сфере жизни, которое носит постепенный характер, не затрагивающий основ существующего строя. Г. большие группы людей, отличающиеся по своему месту в производстве и распределении его результатов 20. Соотнесите понятия и определения. 1. Нация 2. Индивид 3. Революция 4. Глобализация А. отдельно взятый представитель человеческого рода Б. комплексное изменение большинства сторон жизни, выводящее на качественно новый уровень развития общество В. стадия планетарного развития, характеризующаяся возрастанием взаимовлияния стран и народов Г. историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности территории, экономических связей, языка, этнических особенностей культуры и характера

Автор: Гость