Выпишите из толковава словаря 3 4 заимствованных слова на тему искуство и состате ?? ними сложные предложения из каких языков заимствован эти слова

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Авангардизм (фр. avant-gardisme)Авангард -общее название художественных направлений 20 века, порывающее с устоявшимися принципами и нормами искусства и стремящееся найти принципиально новые выразительные средства художественного языка и способы воздействия на аудиторию. 2) Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») Задача зарисовок на пленере, заключается в том, чтобы научиться рисовать природу в пространстве, изучить строение деревьев, растений, архитектуры, животных. 3) Хореография (от др. -греч. танец, хоровод). Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. или Пейзаж, интерьер, натюрморт перед нами открывался сказочный пейзаж горного Алтая, который покорил меня своей красотой. Интерьер нашей картинной галереи был уютный и гармоничный, гости были довольны. Меня привлек натюрморт юного художника, он выделялся яркостью красок.