В чем главная мысль оды Ломоносова

Литература
В чем главная мысль оды Ломоносова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломоносов говорит о счастье всех людей. И царица Елизавета выступает залогом их спокойствия и счастья: Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец. Ломоносов очень сильно идеализирует царицу Елизавету Петровну.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мне сказали прийти в 4 часа во сколько приходить я незнаю помогите нас не учили как измерять время
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см а его площадь равна 77 см2 найди длину и ширину этого прямоугольника
Ответить
Математика
(3x-y)·(x-2y) При x=2,y=9
Ответить
Информатика
Помогите сделать 2 срочно. пожалуйста
Ответить
Физика
Привіт збільшенні величини заряду в 4 рази напруженість електричного поля у деякий точці від цього точкового заряду
Ответить