В чем главная мысль оды Ломоносова

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Ломоносов говорит о счастье всех людей. И царица Елизавета выступает залогом их спокойствия и счастья: Когда на трон она вступила, Как вышний подал ей венец, Тебя в Россию возвратила, Войне поставила конец. Ломоносов очень сильно идеализирует царицу Елизавету Петровну.