Помогите сделать 2 срочно. пожалуйста
Информатика
Помогите сделать 2 срочно. пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М1 = 4 кбайта = 32768 бит скорость1 = 1024 бит/сек т = 32768/1024 = 32 сек скорость2 = 256 бит/сек м2 = 265*32 = 8192 бит = 1 кбайт
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