Запишите каждое предложение в виде выражения и найдите значение б) на разность чи??ел 3253 и 2349 прибавьте 452

Математика

Запишите каждое предложение в виде выражения и найдите значение б) на разность чи??ел 3253 и 2349 прибавьте 452

Автор: Гость