При ударе кузнечного молота по заготовке его скорость за 0,05 с уменьшилась на 10 м/с. С каким ускорением происходило торможение молота во время удара?
Физика
При ударе кузнечного молота по заготовке его скорость за 0,05 с уменьшилась на 10 м/с. С каким ускорением происходило торможение молота во время удара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению ускорения a = ΔV/Δt = 10м·сек⁻¹/0,05 сек = 200 м·сек⁻².
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