Два стаканчика одинаковой массы поместили на две чаши весов. В первом стаканчике ??одержалось 2г карбоната калия, во втором - 2г карбоната натрия. В первый стаканчик добавили 20г 10% раствора серной кислоты, во второй — 20г 10...
Химия
Два стаканчика одинаковой массы поместили на две чаши весов. В первом стаканчике ??одержалось 2г карбоната калия, во втором - 2г карбоната натрия. В первый стаканчик добавили 20г 10% раствора серной кислоты, во второй — 20г 10% раствора азотной кисооты. Нарушиттся ли равновесие весов? Если нарушится, поясните как. Ответ подтвердить расчетами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массы солей ,образовавшихся после реакции. перед этим рассчитаем вещества в недостатке 2g 2g xg K2CO3+H2SO4+K2SO4=K2SO4+H2O=CO2↑ 138g 98g 96g vK2CO3=2/138=0.04mol vH2SO4=2/98=0.02mol vK2CO3 больше чем vH2SO4 x=2·96/138=1.4g 2g 2g x² Na2CO3+2HNO3=2NaNO3+H2O+CO2↑ 106g 126g 170g vNa2CO3=2/106=0.02mol vHNO3=2/126=0.015mol vNa2CO3 больше чем HNO3 x²=2·170/126=2.8g Ответ: перевесил второй стаканчик а 2 раза
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