Два стаканчика одинаковой массы поместили на две чаши весов. В первом стаканчике ??одержалось 2г карбоната калия, во втором - 2г карбоната натрия. В первый стаканчик добавили 20г 10% раствора серной кислоты, во второй — 20г 10...

Химия

Два стаканчика одинаковой массы поместили на две чаши весов. В первом стаканчике ??одержалось 2г карбоната калия, во втором - 2г карбоната натрия. В первый стаканчик добавили 20г 10% раствора серной кислоты, во второй — 20г 10% раствора азотной кисооты. Нарушиттся ли равновесие весов? Если нарушится, поясните как. Ответ подтвердить расчетами.

Автор: Гость