Спиши подчеркни слова в которых есть гласные обозначающие два звука над лесом за ??ечкой солнце встает на ручей,рябой и пестрый, за листком летит листок, и струей, сухой и острой, набегает холодок.

Русский язык

Спиши подчеркни слова в которых есть гласные обозначающие два звука над лесом за ??ечкой солнце встает на ручей,рябой и пестрый, за листком летит листок, и струей, сухой и острой, набегает холодок.

Автор: Гость