Спиши подчеркни слова в которых есть гласные обозначающие два звука над лесом за ??ечкой солнце встает на ручей,рябой и пестрый, за листком летит листок, и струей, сухой и острой, набегает холодок.

Русский язык
Спиши подчеркни слова в которых есть гласные обозначающие два звука над лесом за ??ечкой солнце встает на ручей,рябой и пестрый, за листком летит листок, и струей, сухой и острой, набегает холодок.
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