ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО ПЛИЗЗЗ :СС упростите выражения считая что буквы принимают только положительные значения 1) √0,25a^2b^4 2)√1/9m^2n^2 3)√64a^4c^6/81x^4y^2
Алгебра
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО ПЛИЗЗЗ :СС упростите выражения считая что буквы принимают только положительные значения 1) √0,25a^2b^4 2)√1/9m^2n^2 3)√64a^4c^6/81x^4y^2
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