Представьте что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему
Обществознание
Представьте что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подготовить сообщение рассказать его без тетрадки(где записано сообщение) в сообщение должго быть дополнительные термины надо четко говорить сообщение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите какая орфограмма есть во всех словах.Лужи.лыжи.уши.животные.ежи.ножи.ч??жи.пружина.свежий.жилище.
Математика