Представьте что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему

Обществознание
Представьте что вам необходимо выступить в классе с сообщением на тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подготовить сообщение  рассказать его без тетрадки(где записано сообщение) в сообщение должго быть дополнительные термины надо четко говорить сообщение
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