Решите задачу с помощью уравнения. В железной руде масса железа на 44 кг больше ма??сы примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?

Математика

Решите задачу с помощью уравнения. В железной руде масса железа на 44 кг больше ма??сы примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?

Автор: Гость