Решите задачу с помощью уравнения. В железной руде масса железа на 44 кг больше ма??сы примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?
Математика
Решите задачу с помощью уравнения. В железной руде масса железа на 44 кг больше ма??сы примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x кг — масса примеси в руде, тогда (x+44) кг — масса железа. Общая масса равна 100 кг; получаем уравнение: x+(x+44) = 100 2x+44 = 100 2x = 56 x = 28 ОТВЕТ: 72 кг железа и 28 кг примесей.
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