Для чего нужны были летописи? Кто был первым летописцем? Как называлась книга, сос??авленная им и его продолжателями?
Литература
Для чего нужны были летописи? Кто был первым летописцем? Как называлась книга, сос??авленная им и его продолжателями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Першим вважається Києво-Печерське літописне зведення, автором якого був Никон. Але для нас найвідомішим є Літопис"Повість временних літ",Нестора літописця. Літописи були потрібні для того, щоб донести до нащадків важливі історичні події тих часів.
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