Для чего нужны были летописи? Кто был первым летописцем? Как называлась книга, сос??авленная им и его продолжателями?

Литература

Для чего нужны были летописи? Кто был первым летописцем? Как называлась книга, сос??авленная им и его продолжателями?

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