Пожалуйста помогите номер 735

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Новые столбы совпали со старыми на отметке 300 м, т.е. на этом отрезке было 6 старых столбов и стало 7 новых столбов. Между 6 старыми столбами 5 отрезков по 60 м: 5 * 60 = 300м, а между 7 новых столбов 6 отрезков по 50 м: 6 * 50 = 300 м. Места 41 нового столбав совпали с местами старыми и два крайних новых столба были поставлены вместо двух старых столбов. Значит между 41 новым столбом образовались 40 отрезков по 300 м. 40 * 300 = 12000 м = 12 км.