В книге90 страниц. Дима прочитал 70 страниц. Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
В книге90 страниц. Дима прочитал 70 страниц. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько страниц осталось прочитать Диме? 90-70=20
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