Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскр??ваются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плеч...
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Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскр??ваются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб боровик. Выделить оборот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как оборот: "Выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком" Если не ошибаюсь, то это деепричастный оборот
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