Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскр??ваются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плеч...

Русский язык

Будто нас впустили в дремучий светлый край, где можно увидеть, как на глазах раскр??ваются лесные цветы, как с них медленно стекает на подставленную ладонь роса, как шевелится бурый лист и из-под него прорастает, выпрямляя плечи под своим маленьким коричневым армячком, коренастый гриб боровик. Выделить оборот

Автор: Гость