НИКОЛАЙ С ДЕНИСОВЫМ ходили по залам. Помогите разобрать по составу предложение. В??деленные слова, ЧТО ЭТО? Николай-подл, а ходили-гл? Что тогда с Денисовым?

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НИКОЛАЙ С ДЕНИСОВЫМ ходили по залам. Помогите разобрать по составу предложение. В??деленные слова, ЧТО ЭТО? Николай-подл, а ходили-гл? Что тогда с Денисовым?

Автор: Гость