НИКОЛАЙ С ДЕНИСОВЫМ ходили по залам. Помогите разобрать по составу предложение. В??деленные слова, ЧТО ЭТО? Николай-подл, а ходили-гл? Что тогда с Денисовым?
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НИКОЛАЙ С ДЕНИСОВЫМ ходили по залам. Помогите разобрать по составу предложение. В??деленные слова, ЧТО ЭТО? Николай-подл, а ходили-гл? Что тогда с Денисовым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старик-сущ, жил- гл коменданша с дочерью -сущ, удалились-гл бабушка с внучкой- сущ, пришли-гл николай с Денисовым- сущ, ходили-гл Лежнев с бестовым -сущ, явился-гл
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