Одна сторона прямакутника даривнюе 246 см а другой 98 см менше найдить периметр прямаугольника
Математика
Одна сторона прямакутника даривнюе 246 см а другой 98 см менше найдить периметр прямаугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А = 246 см в = 246 - 98 (см) = 148 см П = (246+148) * 2 = 778 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих го...