Одна сторона прямакутника даривнюе 246 см а другой 98 см менше найдить периметр прямаугольника

Математика
Одна сторона прямакутника даривнюе 246 см а другой 98 см менше найдить периметр прямаугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А = 246 см в = 246 - 98 (см) = 148 см П = (246+148) * 2 = 778 см2
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