Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см а его площадь равна 77 см2 найди длину и ширину этого прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см а его площадь равна 77 см2 найди длину и ширину этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+4)=77 х+х+4=77 х+х=77-4 2х=73 /:2 х=36.5-ширина 77-36.5=40.5-длина ответ: ширина=36.5 длина=40.5
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