Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см а его площадь равна 77 см2 найди длину и ширину этого прямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника меньше длины на 4 см а его площадь равна 77 см2 найди длину и ширину этого прямоугольника

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