Это сл.сл это слова можно не проверять тут все четка слышна 2 согласной
Русский язык
Это сл.сл это слова можно не проверять тут все четка слышна 2 согласной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарные слова - это слова написание которых нужно запомнить.
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