Почему производственный кооператив относится к коммерческим организациям а потребительский к некоммерческим
Обществознание
Почему производственный кооператив относится к коммерческим организациям а потребительский к некоммерческим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как записано в Гк у коммерческих организаций главной целью является извлечение прибыли, а у некоммерческих наоборот
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