Определите какая орфограмма есть во всех словах.Лужи.лыжи.уши.животные.ежи.ножи.ч??жи.пружина.свежий.жилище.
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Определите какая орфограмма есть во всех словах.Лужи.лыжи.уши.животные.ежи.ножи.ч??жи.пружина.свежий.жилище.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жи,ши пиши с буквой и
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