Определите какая орфограмма есть во всех словах.Лужи.лыжи.уши.животные.ежи.ножи.ч??жи.пружина.свежий.жилище.

Русский язык

Определите какая орфограмма есть во всех словах.Лужи.лыжи.уши.животные.ежи.ножи.ч??жи.пружина.свежий.жилище.

Автор: Гость