8 предложений с именами нарицательными и именами собственными.

Гость: Гость:

Нарицательные- Красивая ель,Зелёная трава,Дорогое платье,Вкусный обед,Большая игрушка,Хорошая передача,Чистый пол,Умная девочка.Собственные- Ты строишь замок,Она раскрашивает картинку,Он играет в машинку,Вы купаетесь в реке,Они придумывают игры,Я сочиняю стихи,Она готовит обед,Ты решаешь пример.