8 предложений с именами нарицательными и именами собственными.

Русский язык
8 предложений с именами нарицательными и именами собственными.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарицательные- Красивая ель,Зелёная трава,Дорогое платье,Вкусный обед,Большая игрушка,Хорошая передача,Чистый пол,Умная девочка.Собственные- Ты строишь замок,Она раскрашивает картинку,Он играет в машинку,Вы купаетесь в реке,Они придумывают игры,Я сочиняю стихи,Она готовит обед,Ты решаешь пример.
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