Ребята найдите все углы!!!СРОЧНО, УМОЛЯЮ
Геометрия
Ребята найдите все углы!!!СРОЧНО, УМОЛЯЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S R M K это углы которые изоброжены на рисунке
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