На школьной площадки в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играла в волейбол?
Математика
На школьной площадки в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играла в волейбол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+9=18 2)18-11=7 ответ:...
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