На школьной площадки в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играла в волейбол?

Математика

На школьной площадки в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играла в волейбол?

Автор: Гость