Изложение на тему трагедия гамлета

Гость: Гость:

Образ Гамлета - центральный в трагедии Шекспира. Уже в начале пьесы определяется главная цель этого героя - месть за убийство отца. Соответственно средневековым представлением - это его обязанность, но Гам-Лет - человек нового времени, он гуманист, и жестокая месть противоречит его натуре. Чтобы принять решение, ему нужно хорошо взвесить, изменит ли что-нибудь в мире смерть Клавдия. Вокруг себя он видит лишь измену и коварность (мать предала отца и вышла замуж за его убийцу, Гамлета предают наивернейшие друзья и помогают убийце). Он разочаровывает даже в своей любви и остается одиноким. Его раздумья о назначении человека приобретают трагическую окраску (сцена на кладбище). Зло, считает он, имеет чуть ли не космический характер, и человек - очень слабое существо, чтобы противодействовать ему. События трагедии будто подтверждают эти соображения героя: без вины гибнет Офелия, а зло остается ненаказанным. Гамлет не может смирится с этим, но и не находит в себе сил противодействовать. Если он станет убийцей, то перейдет на сторону зла и тем усилит его. Шекспир дает Гамлету несколько возможностей убить Клавдия: Гамлет видит, как король в одиночестве молится, и ему выпадает благоприятная возможность. И герой не делает решительного шага. В молитве Клавдий заслужит прощение свои грехи, смерть в такую минуту воспринималась современниками Шекспира как извинение грехов, а душа человека, считалось, отлетала в рай. Убить в такой миг Клавдия означало простить ему причиненное зло. Именно этого Гамлет и не может сделать. На наших глазах герой переживает сложную борьбу между чувством обязанности и собственными убеждениями, эта борьба приводит к печальному выводу: весь мир - тюрьма, где нет места человеческим добродетелям, где каждый человек обречен на одинокость. Монологи Гамлета раскрывают внутреннюю борьбу, которую ведет с собой герой. Он постоянно упрекает себе в бездеятельности, старается понять, способный ли он вообще на любое действие. Он даже думает о самоубийстве, но и здесь раздумья о том, или не ждут на него такие же проблемы в потустороннем мире, останавливают его («Быть или не быть?»). Обязанность приказывает ему «быть» и действовать. Шекспир показывает последовательное развитие характера Гамлета. В финале трагедии убийце король наказан, но произошло это вследствие стечения обстоятельств, а не из воли героя. Гамлет не случайно притворяется сумасшедшим: понять то, что понял Гам-Лет, и не сойти с ума может лишь очень сильный человек. Сила этого образа не в том, какие действия он делает, а в том, что он ощущает и принуждает переживать читателей. Чему человек не может достичь счастья и гармонии, в чем смысл человеческой жизни, можно ли побороть зло - вот лишь основные философские проблемы, которое поднимает Шекспир в своей трагедии. Он не дает на них окончательного ответа, наверно, это и невозможно. Но его вера в человека, в ее возможности создавать добро, противостоять злу - путь к ответу на них. Человеком он был весь, во всем. На него похожих уже я не увижу, - эти слова Гамлета о своем отце короля можно было бы взять эпиграфом и к разговору о Гамлете, принце Датского. Перед нами прошла вся жизнь Гамлета. Хотя трагедия охватывает несколько месяцев, но это был период настоящего преобразования героя из мальчика, который некогда не сталкивался с будничной чернотой жизни, на мыслителя, философа, готового к действиям юноши. Гамлет был принцем Датским, наследником королевского трона. Имел ничем не омраченная жизнь, учился в наилучшему университете, который был символом свободной мысли. Гамлет не только был знаком с научной мысленным взором в свое время, он хорошо знал литературу, искусство, сам писал стихи, знал правила сценического действа. Гамлет - настоящий гуманист, он хорошо понимал недостатки в свое время и мог бы быть мудрым правителем. Как сын своего отца, Гамлет должны отомстить за честь семьи, убить Клавдия, который не только отравил брата-короля, а и виновный в грехе. Братоубийцу плодит вокруг себя именно зло. Героя раздирает раздвоенность: дух отца призывает к мести, внутренний же голос останавливает «действие зла». Гамлет старается вывести зло, как это говорят, «на чистую воду». Для этого и устраивает он спектакль: «Пьеса - это петля, Она совесть уловит короля». Гамлет надеялся, что король и сам теперь сознается в совершенном преступлении. Гамлет теряет благоприятный момент и дает возможность выиграть королю, который плетет против него новые сети зла. Он - человек своей эпохи, которая несет в себе ее раздвоенность. Гамлет может действовать и действует, но его раздирают совесть и сомнения, он готовый к мести и бездействует; он не может решиться на одно убийство, а его поведение служит причиной гибели тех людей, которые не имели бы быть наказаны. Человек - это прекрасное, совершенное создание. Благодаря таким, как Гамлет, человек остается человеком, существом совершенной - «homo sapiens» находится в постоянном поиске истины, решая вопрос по вопросам: «Быть или не быть?».