Сколько весит борец сумо

Математика
Сколько весит борец сумо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средний вес борца сумо 120-130 кг. Рекордный тяжеловес Конисики 275 кг
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