Отец и сын носили воду для полива огорода.Отец принес 8 вёдер по 12 литров в каждом.А сын 5 вёдер по 4 л в каждом.На сколько литров воды принесли отец и сын?

Математика

Отец и сын носили воду для полива огорода.Отец принес 8 вёдер по 12 литров в каждом.А сын 5 вёдер по 4 л в каждом.На сколько литров воды принесли отец и сын?

Автор: Гость