Отец и сын носили воду для полива огорода.Отец принес 8 вёдер по 12 литров в каждом.А сын 5 вёдер по 4 л в каждом.На сколько литров воды принесли отец и сын?
Математика
Отец и сын носили воду для полива огорода.Отец принес 8 вёдер по 12 литров в каждом.А сын 5 вёдер по 4 л в каждом.На сколько литров воды принесли отец и сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*12=96 5*4=20 96-20=76л
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