Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!

Биология
Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!
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Автор: Гость
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Гость:
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