Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!

Биология

Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!

Автор: Гость