Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!
Биология
Какие районы в г. Кургане имеют не благоприятную экологическую обстановку? пожал??йста!!! срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омништщлщбзьшпнвквнрщозьд товары кв гижб
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