Найдите нули функции. Чему равна их сумма?

Алгебра
Найдите нули функции. Чему равна их сумма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-20x+19=0 x1+x2=20 U x1*x2=19 x=1 U x=19
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