Помогите: Доклад на тему: "Моя будущая профессия - Дизайнер" Даю 20 баллов!!!

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Краткое описание: Дизайнер — специалист, занимающийся художественно-технической деятельностью в рамках одной из отраслей дизайна: промышленного, транспортного, графического, ландшафтного, дизайна процессов, среды, мебели, одежды, аксессуаров и т. д. Название профессии произошло от итальянского «designo intero», что означало идею художника. История профессии: Зарождение дизайна можно отнести к древним временам, когда человек впервые столкнулся с вопросами удобства и эргономики орудий труда и других предметов быта. История современного дизайна связана с развитием индустриального производства в середине 19 века, когда возникла необходимость проектно-художественной деятельности. Вскоре, в 20-е годы 20 века, появились первые школы дизайна, ставшие откликом на массовую потребность в специалистах.…Социальная значимость профессии в обществе: Множество направлений дизайна связано с потребностью человека преобразовывать окружающее его пространства, украшать себя и мир. Для того чтобы делать это успешно, зачастую нужен специалист, обладающий особым чувством вкуса и специальными умениями. Поэтому в современном обществе дизайнер — один из наиболее востребованных специалистов. Массовость и уникальность профессии: Дизайнер может осуществлять свою деятельность индивидуально или быть сотрудником дизайн-студии. Множество направлений дизайнерской деятельности позволяют творчески мыслящему человеку, обладающему художественным видением мира, реализовать самые разные устремления — будь то дизайн автомобилей или ландшафтный дизайн. Услуги дизайнера, зарекомендовавшего себя качественными работами, оплачиваются высоко и пользуются стабильным спросом. Риски профессии: Для продвижения своих услуг на рынке труда дизайнеру необходимо иметь качественное портфолио. При проектировании и реализации дизайн-проектов необходим учёт пожеланий клиента. Грамотный дизайнер должен не только умело сочетать формы и цвета, но и собственные художественные устремления с желаниями заказчика. Где получить профессию: Профессию дизайнера можно приобрести на специализированных факультетах технических и художественных вузов, а также ВУЗов культуры. В настоящее время существует также немало курсов профессиональной переподготовки, курсов дизайна, где в короткие сроки можно пройти обучение данной специальности. Для дальнейшего профессионального роста дизайнеру необходимо также посещать мастер-классы, изучать специальную литературу.