Вычислите: -0,2(10)²= 4¹¹*4⁻⁹= 6⁻⁵:6⁻³= 7⁹*7¹¹/7¹⁸=
Математика
Вычислите: -0,2(10)²= 4¹¹*4⁻⁹= 6⁻⁵:6⁻³= 7⁹*7¹¹/7¹⁸=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.2*(10)^2= -2*10 или -20 4^11*4^-9= 4^2 или 16 6^-5 : 6^-3 = 6^-2 = 1/6^2 или 1/36 7^9 * 7^11 : 7^18 =7^20 : 7^18 = 7^2 или 49
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