"Куда ни глянь - повсюду нищие" - так выразила свои впечатления королева Елизавета ??т поездки по стране. Как вы думайте, в чем причины большого количества нищих в Англии? Как с этим явлением боролась королевская власть?
История
"Куда ни глянь - повсюду нищие" - так выразила свои впечатления королева Елизавета ??т поездки по стране. Как вы думайте, в чем причины большого количества нищих в Англии? Как с этим явлением боролась королевская власть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зажралась королевская власть.
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