"Куда ни глянь - повсюду нищие" - так выразила свои впечатления королева Елизавета ??т поездки по стране. Как вы думайте, в чем причины большого количества нищих в Англии? Как с этим явлением боролась королевская власть?

История

"Куда ни глянь - повсюду нищие" - так выразила свои впечатления королева Елизавета ??т поездки по стране. Как вы думайте, в чем причины большого количества нищих в Англии? Как с этим явлением боролась королевская власть?

Автор: Гость