Укажите формы гл. добудешь дождёшься обжечь рвётся гнётся поведёшься станешь тру??иться родиться. Помогите
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Укажите формы гл. добудешь дождёшься обжечь рвётся гнётся поведёшься станешь тру??иться родиться. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рвётся, гнётся - формы настоящего времени. Станешь, добудешь, дождёшься, поведёшься - форма будущего времени. Трудиться, родиться, обжечь - неопределенная форма глагола.
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