Решите примеры: 5 * 6 + 64 : 8 =? 18 : 9 + 37 * 2=? 31 * 3 - 56 : 8 =? 9 * 4 - 28 : 7 =? 7 * 16 - 80 : 8 =? 11 * 5 - 49 : 7 =? То??ько давайте без калькуляторов, а то не честно.

Математика

Решите примеры: 5 * 6 + 64 : 8 =? 18 : 9 + 37 * 2=? 31 * 3 - 56 : 8 =? 9 * 4 - 28 : 7 =? 7 * 16 - 80 : 8 =? 11 * 5 - 49 : 7 =? То??ько давайте без калькуляторов, а то не честно.

Автор: Гость