Решите примеры: 5 * 6 + 64 : 8 =? 18 : 9 + 37 * 2=? 31 * 3 - 56 : 8 =? 9 * 4 - 28 : 7 =? 7 * 16 - 80 : 8 =? 11 * 5 - 49 : 7 =? То??ько давайте без калькуляторов, а то не честно.
Математика
Решите примеры: 5 * 6 + 64 : 8 =? 18 : 9 + 37 * 2=? 31 * 3 - 56 : 8 =? 9 * 4 - 28 : 7 =? 7 * 16 - 80 : 8 =? 11 * 5 - 49 : 7 =? То??ько давайте без калькуляторов, а то не честно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*6+64:8=30+8=38 9*4-28:7=36-4=32 18:9=37*2=2=74=76 7*16-80:8=112-10=102 31*3-56:8=33-7=26 11*5-49:7=55-7=48
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