Составтье разные предложении со словами:парчовый халат, утиная охота, грушевый сок, чёрствый хлеб, лимонный торт.

Литература
Составтье разные предложении со словами:парчовый халат, утиная охота, грушевый сок, чёрствый хлеб, лимонный торт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошел на утиную охоту
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