Вычитание коень квадратный из 15 и 3
Математика
Вычитание коень квадратный из 15 и 3
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Гость:
Это иррациональные числа, но мы можем примерно узнать их значение 1,7<√3<1,8 3,8<√15<3,9
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